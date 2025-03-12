رداً على "تجويع غزة".. الحوثيون يعلنون استئناف استهداف السفن الإسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مساء اليوم الأربعاء، استئناف استهداف السفن الإسرائيلية رداً على منع إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقال زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في بيان، إن "قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ".

وأضاف: "سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة وهذه خطوة عملية وموقف ضروري".

وتابع: "ما قام به العدو من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يهدف إلى التجويع للشعب الفلسطيني في القطاع".

وأكد الحوثي، أن "عناصر إدارة ترامب حريصون على أن يكونوا متميزين بخطوات أكثر عدوانية مما قدمته إدارة بايدن قبلهم".

وكان الحوثيون قالوا في بيان الأربعاء إنه بعد انتهاء مهلة من الأربعة أيام لإعادة إدخال المساعدات لغزة، قرروا "استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن".