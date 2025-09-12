"راينميتال" الألمانية تبدي استعدادها لتزويد بولندا بأنظمة دفاع جوي

شفق نيوز- برلين

أعلن أرمين بابيرغر رئيس شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall، يوم الجمعة، استعداد شركته لتزويد بولندا بأنظمة دفاع جوي إذا طلبت وارسو ذلك.

وقال بابيرغر، إن "شركته مستعدة لمساعدة بولندا في تعزيز قدرتها الدفاعية ضد أي تهديدات محتملة"، مؤكدا أن "التنفيذ مرهون بحصول الشركة على العقد الرسمي".

وأوضح، أنه "عقد لقاءات مع مسؤولين بولنديين عقب الحادث لمناقشة إجراءات عاجلة يمكن اتخاذها لحماية الحدود البولندية".

وأضاف، أن "أوروبا تفتقر حاليا إلى أنظمة فعالة مضادة للطائرات المسيرة"، فيما شدد على الحاجة إلى "تطوير مثل هذه الأنظمة دون إنفاق مبالغ ضخمة".

وعن أوكرانيا، كشف بابيرغر، أن "أنظمة Skyranger المصممة للتصدي للطائرات المسيرة ستبدأ بالوصول إلى كييف بحلول نهاية العام".

وتعد Rheinmetall واحدة من أكبر الشركات الأوروبية في مجال الصناعات العسكرية، وقد ساهمت إمدادات السلاح الألمانية لأوكرانيا في زيادة عائداتها بشكل ملحوظ، بما في ذلك الدبابات وعربات القتال المدرعة وناقلات الجنود وأنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية.

وكانت صحيفة Financial Times قد وصفت الشركة في نهاية عام 2023 بأنها "من أبرز المستفيدين من حالة عدم الاستقرار العالمي".

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن في وقت سابق، إسقاط طائرات مسيرة وصفها بـ"الخطرة" فوق بولندا، واتهم روسيا بالمسؤولية عنها من دون تقديم أدلة.

ولاحقا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن "عدد هذه الطائرات تجاوز العشر"، بينما أكد القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، أن "وارسو لم تقدم أي دليل على ما وصفته بالمصدر الروسي للطائرات المسيرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه "لا علم له بأي اتصالات أو طلبات للتواصل من جانب الحكومة البولندية".

وأضاف، أن "الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يوجهان يوميا اتهامات لروسيا بالقيام باستفزازات من دون تقديم براهين".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الواسعة التي نفذتها قواتها ضد منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ليلة 10 أيلول/ سبتمبر لم تشمل أي أهداف داخل بولندا، وأبدت استعدادها للتشاور مع المسؤولين البولنديين بشأن الطائرات التي قيل إنها عبرت الحدود.