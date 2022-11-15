حريق هائل يأتي على طابور سيارات في اسطنبول.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركيا، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق بسيارات في منطقة حي الفاتح بمدينة اسطنبول.

وقالت وسائل اعلام، إن حريقا هائلا اندلع في سيارات متوقفة بأحد شوارع حي الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، مساء الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، اندلع حريق لسبب غير معروف حتى الآن في إحدى السيارات المتوقفة بشارع كوجا مصطفى باشا بمنطقة الفاتح، أسفر عن وقوع انفجارات صغيرة في السيارة ثم انتشر إلى سيارات متوقفة أخرى.

وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، قبل أن تتمكن من السيطرة عليه وإخماده.

ولم تعلق السلطات على الحادث حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.