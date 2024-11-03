دون تحديد موعد.. الحرس الثوري الإيراني: الرد على إسرائيل "حتمي"

شفق نيوز/ أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، يوم الأحد، أن عملية "الوعد الصادق 3" للرد على إسرائيل "حتمية"، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيلها وموعدها.

وقال فدوي، في كلمة خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاماً عن الكيان الصهيوني"، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأضاف "لقد أدرك العالم أنه قد ضُلل طوال 96 عاماً، واكتشفوا أن الكيان الصهيوني هو كيان احتلالي، لقد توصلوا إلى حقيقة كانت مخفية منذ سنوات".

وأشار إلى أن المسؤولين يؤكدون أن هناك تظاهرات ضد إسرائيل في أكثر من 91% من دول العالم، مؤكداً أن "إيران والمقاومة يقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين، في حين بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سراً وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيداً".

وتابع فدوي "بعض الدول العربية تقدم الإمدادات لممارسات الصهاينة، وهذه إحدى عجائب الدنيا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تحدثت أمس السبت، عن احتمالية أن تهاجم إيران إسرائيل خلال أيام.

هذا وتوعدت إيران أمس السبت، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رداً على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في وقت سابق.