دون تحديد الزمان والمكان.. بايدن: سأعقد لقاء مع الرئيس الصيني

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، يوم الأربعاء، عن عزمه عقد لقاء مع نظيره الصيني.

وقال بايدن، "سأعقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ"، لكنه لم يحدد زمان ومكان اللقاء المقرر.

وفي سياق منفصل، أشار بايدن الى انه "يثق في الوصول لاتفاق بشأن الميزانية، ولن تتخلف أميركا عن سداد التزاماتها المالية"، مؤكدا أن "امرا سيكون كارثيا إذا لم تستطع ​الولايات المتحدة​ سداد الالتزامات المالية المقررة على الحكومة".

وأوضح أن "اجتماع أمس مع قادة ​الكونغرس​ بشأن سقف الدين كان بناء".

ولفت الى ان "قادة الكونغرس على علم بأن التخلف عن سداد الديون سيكون كارثيا للاقتصاد والشعب الأميركي".