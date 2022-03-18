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دول البلطيق الثلاث تطرد عشرة دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-18T13:51:31+0000
دول البلطيق الثلاث تطرد عشرة دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد

شفق نيوز/ أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، يوم الجمعة، طرد عشرة دبلوماسيين روس في المجموع، في سياق التوتر الشديد بين موسكو والغرب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية اللاتفي إدغارس رينكيفيكس على تويتر أن بلاده "تطرد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وعلى ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا" مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع ليتوانيا وإستونيا، فيما أفادت وزارتا خارجية البلدين عن طرد أربعة وثلاثة دبلوماسيين روس على التوالي.

من جانبها قالت الخارجية الروسية إن "موسكو سترد على جميع عمليات طرد دبلوماسييها".

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