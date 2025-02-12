داود أوغلو: غزة تركية وعلى شعبها إجراء استفتاء للعودة إلينا

شفق نيوز/ دعا رئيس "حزب المستقبل" المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، يوم الأربعاء، إلى إعادة ربط قطاع غزة بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي.

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية، شدد داود أوغلو خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "طريق جديد"، على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، معتبرا أن سكان غزة هم "رفاق ومواطنون طبيعيون" بتاريخهم المشترك مع تركيا، بحسب تعبيره.

وقال رئيس "حزب المستقبل" المعارض: "يجب على شعب غزة إجراء استفتاء شعبي عام ليكونوا مرتبطين بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين".

خطط ترامب

وانتقد داود أوغلو تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول شراء أو امتلاك غزة، مشيرا إلى أن ترامب لا يريد القطاع بمساحته الإجمالية البالغة 309 كيلومترات مربعة، بل يستهدف "فتحة البحر" بين قبرص ومصر، حيث توجد حقول غاز طبيعي، مؤكداً أن "هذه الحقول هي حق مشروع للفلسطينيين"، محذرا من المخطط الأميركي الإسرائيلي للاستيلاء عليها.

الإرث العثماني

وتطرق داود أوغلو للإرث العثماني، قائلاً إن الدولة العثمانية كانت آخر دولة شرعية حكمت غزة قبل الانتداب البريطاني، مشددا على أن "الفلسطينيين ما زالوا يحملون الهوية العثمانية في وجدانهم وتاريخهم".

وأشار إلى أن تركيا، باعتبارها الوريث الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين واستعادة سيادتهم.

وعلى هامش لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، أكد ترامب أن غزة ستدار تحت سلطة الولايات المتحدة في أمن واستقرار، مشيرا إلى أنه شبه متأكد من الوصول إلى اتفاق مع مصر بخصوص سكان القطاع.

كما نفى ترامب فكرة شراء غزة، مؤكدا أن خطته ستحقق السلام للقطاع، وستسمح بتحقيق تنمية اقتصادية على نطاق واسع.

رفض مصري - أردني

وكانت مصادر مصرية قالت إن القاهرة أكدت على موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر.

كما أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تعتزم تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية له.

كما أعربت مصر عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.

بدوره، قال العاهل الأردني، في تصريحات على منصة "إكس"، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الأميركي موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف أنه شدد على ضرورة أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.