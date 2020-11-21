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داعش يتبنى هجمات صاروخية على "المنطقة الخضراء"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-21T15:58:43+0000
داعش يتبنى هجمات صاروخية على "المنطقة الخضراء"

شفق نيوز/ أعلن تنظيم داعش، يوم السبت، مسؤوليته عن هجمات صاروخية على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة الأفغانية كابل، وفق ما أورده في بيان على قنواته عبر منصة تيلغرام.

وأكد البيان استهداف المنطقة الخضراء في مدينة كابل والتي تضم مبنى الرئاسة الأفغاني وسفارات الدول الأجنبية ومقرات للقوات الأفغانية بـ 28 صاروخ كاتيوشا.

وقُتل ثمانية أشخاص على الأقل السبت في العاصمة الأفغانية التي هزتها سلسلة انفجارات قويّة نجمت خصوصا عن صواريخ سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان "نحو الساعة 08,40 صباحاً، أطلق الإرهابيون 23 صاروخا على مدينة كابل". وأضاف "استنادا إلى المعلومات الأولية، استشهد ثمانية أشخاص وأصيب 31 آخرون" بجروح، موضحا أن "صواريخ سقطت على مناطق سكنية".

وأكد الناطق باسم شرطة كابل فردوس فارامرز أن الانفجارات نجمت عن "صواريخ".

وسقطت الصواريخ في أجزاء مكتظة من وسط وشمال كابل، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم سفارات ومقار شركات دولية. 

وسقط أحد الصواريخ على مركز "سنا" الطبي في العاصمة. 

وروت مريم رحيمي (26 عاماً) وهي ممرضة كانت حاضرة وقت وقوع الانفجار لوكالة فرانس برس "تكسرت النوافذ والطاولات على اثر الضرية وتضرر الجدار. ناديت النجدة...لإجلاء الأطفال الموجودين في المستشفى". 

وأضافت "اندفعت نحو الجدار بسبب قوة الضربة. لا أزال خائفة وأعاني من ألم في الرأس".  

وقالت السفارة الإيرانية على تويتر إن مقرها الرئيسي تعرض لأضرار إثر سقوط شظايا عليه، لكن أحداً من موظفيها لم يصب بجروح.

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