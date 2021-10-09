إدارة فيسبوك تعتذر مجدداً للمستخدمين

شفق نيوز/ قدمت شركة فيسبوك، يوم السبت، اعتذاراً للمستخدمين عن اضطراب الخدمات في موقع التواصل الاجتماعي الأوسع انتشاراً عالمياً.

وعزت الشركة الأمريكية العملاقة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط الإعدادات.

وأكدت أن منصتها للتواصل الاجتماعي وتطبيقات إنستجرام، وماسنجر، وورك بليس، تأثرت بأحدث انقطاع حصل يوم أمس الجمعة.

وقالت المجموعة، إن بعض مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتها، بعد أيام فقط من انقطاع كبير فيها.

وقال متحدث باسم المجموعة "ندرك أن بعض الأشخاص والشركات يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك".

وأضاف "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

ولم تقدم فيسبوك تفاصيل حول سبب أو نطاق المشكلة، وقد توجه مستخدمون إلى موقع تويتر للتعبير عن إحباطهم.

وتساءل مستخدم في تغريدة "ما الذي حصل لأنستغرام ؟، وتذمر آخر لأنه "بالكاد مضت أربعة أيام على العطل الأول".

ولم يتمكن مئات ملايين المستخدمين من الوصول إلى فيسبوك و انستغرام و واتسآب لأكثر من 6 ساعات يوم الاثنين الماضي، في أكبر تعطل في تاريخ المجموعة.

وفي مقال اعتذاري، قال نائب رئيس إدارة البنية التحتية في فيسبوك، سانتوش جاناردهان، إن انقطاع الاثنين كان بسبب "تغييرات في الإعدادات" على أجهزة التوجيه التي تنسق مرور الشبكة بين مراكز البيانات.

وانتقدت الصحفية الفلبينية الفائزة بجائزة نوبل للسلام ماريا ريسا، موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، واصفة إياه بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقالت ريسا إن "فيسبوك يعجز عن منع خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة"، مؤكدة أنه "يتحيز ضد الحقائق".

وأضافت الصحفية ومديرة موقع "رابلر" الإخباري الفلبيني، إن خوارزميات فيسبوك "تعطي أولوية لنشر الأكاذيب الممزوجة بالغضب والكراهية أكثر من الحقائق".