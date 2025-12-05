إدارة ترمب تعلن حظر السفر لأكثر من 30 دولة وتقصر تصاريح العمل

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس ترمب تخطط لتوسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة، في خطوة تأتي ضمن حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين.

وقالت نويم في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لن أحدد الرقم بدقة، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول".

وجاء الإعلان بعد يومين من تعليق إدارة ترمب طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، بما في ذلك أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال، وتعليق منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية لهم.

وفي خطوة مرتبطة، قررت الإدارة خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهرا.

وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إلى أن القرار جاء بعد هجوم رجل أفغاني على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.

وأوضح إدلو أن القرار يهدف إلى الحد من المخاطر، وقال في بيان: "تقليص الحد الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروجون لأيديولوجيات معادية لأميركا".

وأضاف: "بعد الهجوم على عنصري الحرس الوطني من قبل أجنبي سمحت له الإدارة السابقة بدخول البلاد، أصبح من الواضح أن وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية يجب أن تجري عمليات فحص متكررة للأجانب".

ويطال القرار اللاجئين والحاصلين على اللجوء ومن لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر، فيما يخوض ترمب حملته الانتخابية على أساس ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا عزمه "إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث".