إدارة ترمب تسرح آلاف الموظفين مع استمرار الإغلاق الحكومي

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سرحت مئات الموظفين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارات أخرى، وذلك في إطار جولة جديدة من التسريحات، عقب دخول أميركا في الإغلاق الحكومي، نتيجة فشل الكونغرس في التصويت على مشروع الميزانية.

ونقل موقع "سبتونيك" الروسي، عن مصادر أميركية، قولها إن "الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، تفيد بأن مهامهم أصبحت غير ضرورية أو متطابقة تقريبا مع وظائف أخرى في الوكالة"، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وبينما لم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق للمسرحين، فقد ذكرت تقارير أخرى أن التسريحات استهدفت أكثر من 4000 موظف في 7 إدارات فيدرالية رئيسية، بينها أكثر من 1400 موظف في وزارة الخزانة، ونحو 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مع وصول الإخطارات لبعض العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض، أمس الجمعة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي رفض وللمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، أمس الجمعة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد.

وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، يوم السبت: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".

وبدأت السنة المالية الأميركية الجديدة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.

ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرةً من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية للسنة المالية القادمة، وهو وضع ليس نادرا.