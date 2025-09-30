إدارة ترامب تراجع انتشار قواتها في العراق.. ووزير الحرب يوجه بالاستعداد

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلامية، يوم الثلاثاء، باستعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان إعادة تموضع القوات الأمريكية في العراق، بحسب مسؤول أمريكي.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المسؤول قوله إن "إعادة تموضع قواتنا تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية لإدارة ترامب في العراق والمنطقة".

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث خلال كلمة بقاعدة كوانتيكو العسكرية بحضور قادة الجيش الأمريكي، الثلاثاء، بأن "مهمتنا الأولى في وزارة الحرب ستكون الاستعداد للحرب، والتحضير للنصر، بلا هوادة ولا تهاون".

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن "التاريخ يُعلّمنا أن من يستحق السلام هم المستعدون لخوض الحرب للدفاع عنه. يجب تحقيق السلام من خلال القوة، إما أن نكون مستعدين للفوز أو لا".

وأشار هيجسيث إلى أن "اللحظة الحالية تتطلب المزيد من القوات والذخائر والمُسيّرات، وأنظمة الباتريوت، والغواصات، وقاذفات بي-21".

وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بشأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، حيث تُشير التقارير إلى خروج مئات القوات بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي.

وتهدف الولايات المتحدة والعراق إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تُبقي بعض القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت الخارجية العراقية تأجيل إعلان انتهاء مهمة التحالف، مع إشارة وزير الخارجية إلى أن ظروف المفاوضات قد تغيّرت.

كما كانت هناك تحذيرات من فصائل مسلحة من احتمال استئناف الهجمات إذا استمرت المماطلة في المفاوضات.

وجاء الاتفاق هذا بعد أكثر من ستة أشهر من المحادثات، بدأها رئيس الوزراء العراقي في يناير/ كانون الأول 2023، وسط تصاعد هجمات الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأمريكية.