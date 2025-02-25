إدارة ترامب تجرد جمعية مراسلي البيت الأبيض من صلاحياتها

شفق نيوز/ أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء، أن مكتب الصحافة الرئاسي جرّد رابطة مراسلي البيت الأبيض، من مهامها المتمثلة في تشكيل تجمع صحفي.

وقالت ليفيت خلال إحاطة صحفية "لعقود من الزمن، كانت مجموعة من الصحفيين في مقاطعة كولومبيا - جمعية مراسلي البيت الأبيض - تتحكم في تحديد الصحفيين الذين يُسمح لهم بطرح الأسئلة على الرئيس الأمريكي في أكثر الأماكن خصوصية (مثل المكتب البيضاوي وعلى متن الطائرة الرئاسية)، لكن هذا لن يستمر".

وأضافت "أعلن بفخر أننا سنعيد السلطة إلى الناس الذين يقرأون صحفكم، ويشاهدون برامجكم التلفزيونية، ويستمعون إلى إذاعاتكم. من الآن فصاعداً، ستحدد فريق الصحافة في البيت الأبيض وفق مجموعة الصحفيين".

وتأسست جمعية مراسلي البيت الأبيض في 25 شباط/ فبراير 1914. وتعمل المنظمة بشكل مستقل عن البيت الأبيض، وتتولى عملية اعتماد الصحفيين وقضايا الوصول إلى الرئيس.

وتقام سنوياً مأدبة عشاء الجمعية، والتي يحضرها تقليديا الرئيس الأمريكي مرة واحدة على الأقل خلال فترة ولايته. ويُعد ترامب الرئيس الوحيد منذ 100 عام الذي تجاهل دائما هذه المناسبات.

وفي وقت سابق، قيد مكتب الصحافة الرئاسي وصول صحفيي وكالة "أسوشيتد برس" إلى المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية، مبرراً ذلك برفض الوكالة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أمريكا"، كما يطلب ترامب.

ورفضت المحكمة رفع هذا القيد أثناء النظر في دعوى قضائية رفعتها الوكالة ضد موظفي مكتب الصحافة الرئاسي.