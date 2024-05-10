خليج عدن.. هجوم جديد في اقل من 24 ساعة وتحذير للسفن

شفق نيوز/ أعلنت هيئة تنسيق عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، يوم الجمعة، وقوع هجوم جديد، شنه مجهولون على سفينة في خليج عدن.

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب أن الحادث وقع على بعد 195 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن اليمنية، حسب ما نقلت وكالة تاس.

كما أشارت إلى أن قبطان السفينة التي تعرضت للهجوم أبلغ عن اقتراب زورق صغير على متنه من 5 إلى 6 أشخاص يحملون أسلحة وسلالم.

"نشاط مشبوه" إلى ذلك أضافت أن السلطات تحقق في الظروف المحيطة بالحادث"، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، أعلن أمس الخميس، أنهم استهدفوا 3 سفن، 2 خليج في عدن، وواحدة في المحيط الهندي. أكثر من 100 هجوم وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر عدة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.