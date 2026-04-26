إخلاء ترمب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد اطلاق نار

شفق نيوز- واشنطن

اُخلي الرئيس الاميركي دونالد ترمب ومسؤولين آخرين من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، بعد سماع دوي إطلاق نار قرب موقع الفعالية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ إجراءات طارئة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن دويّ أصوات يُشتبه بأنها طلقات نارية أو حادث أمني قاعة الحفل دفع الحضور إلى الاحتماء، فيما تدخلت عناصر جهاز الخدمة السرية الاميركية بشكل فوري لإخراج الرئيس وتأمين الموقع.

ولم تؤكد السلطات حتى الآن طبيعة الحادث، لكن التقارير تحدثت عن اعتقال شخص "مسلح" حاول اقتحام القاعة، كما لم ترد معلومات رسمية عن سقوط قتلى أو إصابات، وسط تضارب في الروايات الأولية.