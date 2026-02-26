خلال يومين.. مقتل نحو 20 باكستانياً وخطف شرطة بهجمات "إرهابية"

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم الخميس، عن مقتل 19 شخصاً بين عناصر أمن ومدنيين خلال اليوم الماضيين جراء أعمال "إرهابية" شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية، قوله إنه "خلال الساعات الـ48 الماضية، قتل 15 عنصراً من قوّات الشرطة و4 مدنيين في أعمال إرهابية في مناطق مختلفة من خيبر بختونخوا".

وأفاد المسؤول في العاصمة الإقليمية بيشاور بخطف شرطيين "ما زالا مفقودين".

وتبنّت طالبان الباكستانية أغلبية هذه الهجمات التي اشتدّت وتيرتها في باكستان منذ عودة طالبان إلى الحكم في كابول في 2021.

وقتل 26 مسلّحاً خلال 4 عمليات لمكافحة التمرّد في المنطقة، وفق ما أعلن الجيش.

وتتهم إسلام أباد الدولة المجاورة بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

واشتّدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في خيبر بختونخوا وإقليم بلوشستان المجاور حيث غالباً ما تُستهدف قوى الأمن بقنابل وكمائن وغارات، ما يزيد من التوتّر بين البلدين.

وشنّ الجيش الباكستاني مراراً ضربات معلناً استهداف معاقل للمسلّحين في الجهة المقابلة من الحدود، إثر سلسلة من الهجمات الانتحارية العنيفة.