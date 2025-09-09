خبير بريطاني: زيلينسكي يستعد "للهزيمة"

شفق نيوز- لندن

أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي يستعد "للهزيمة".

وقال ميركوري على قناته على "يوتيوب"،: "إذا لم تسيطر روسيا على أوكرانيا بالكامل، فهذا نصر. والغريب أن هذا هو الشيء الأكثر تشاؤما الذي قاله زيلينسكي على الإطلاق".

وأضاف: "يبدو أن زيلينسكي يستعد أكثر فأكثر للنهاية".

ووفقا لميركوريس، فإن "خطة السلام التي طرحها زيلينسكي في السابق لم تعد ذات معنى، فقد تخلى عنها زعيم نظام كييف علنًا بشكل فعال".

وكان فلاديمير زيلينسكي، قد تطرق في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أمس الاثنين، إلى موضوع إنهاء الصراع ومسألة اختيار مكان اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أيلول/ سبتمبر الجاري، أشار بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشر قوات أجنبية على أراضيها أمرٌ غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكدا ضرورة توفير ضمانات أمنية ليس لكييف فحسب، بل لموسكو أيضًا.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أكد بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لم تشكك أبدا في حق الشعب الأوكراني بالاستقلال والسيادة.