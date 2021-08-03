خامنئي: إيران بحاجة لإدارة جهادية.. ورئيسي: التغافل عن نصائح المرشد يعرضنا للمشاكل

شفق نيوز/ قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، إن البلاد بحاجة الى ادارة كفوءة وجهادية وواعية وشجاعة.

وقال خامنئي في كلمة تلاها رئيس مكتبه علي كلبايكاني خلال تكليف ابراهيم رئيسي بمنصب رئاسة إيران رسمياً، إن "انتقال السلطة في إيران يتم بسلاسة ويعبر عن عقلانية الدولة وتنوع التيارات السياسية وحرية الرأي في إيران".

وأضاف أن "الشعب واجه مؤامرة الأعداء لخفض نسبة المشاركة في الانتخابات من خلال حضوره الكثيف ونشكره على ذلك"، معتبرا أن "انتقال السلطة تبعث الأمل فهناك وجوه جديدة تأتي إلى الساحة وتتيح الفرصة خاصة للشباب كما تعطي الفرصة لذوي الخبرة أن يستفادوا من دروس تجاربهم السابقة".

من جانبه قال رئيسي "أينما تغافلنا عن نصائح المرشد الأعلى والخط الثوري تعرضنا للمشاكل".

وقال إن "الانتخابات بثت اليأس بين أعداء إيران وجسدت سلطة الشعب، مشيرا إلى أن الشعب حاول إيصال العديد من الرسائل من خلال المشاركة بالانتخابات ومنها تأكيده على مكافحة الفساد والتمييز.

لكنه أكد أن "الوضع المعيشي للمواطنين ليس جيدا"، مشددا على أنه "من الضروري إيجاد حلول للأزمات والمشكلات الاقتصادية".

وأكد أنه "إضافة إلى تضرر الوضع المعيشي، فإن ثقة المواطنين بالحكومة أيضا متضررة، والحكومة الجديدة ستعمل على تغيير الوضع بناء على رؤية المرشد".

وقال رئيسي إننا "سنعمل على رفع العقوبات عن إيران لكننا لا نربط الملفات الاقتصادية بالعقوبات"، وأكد أن "الصعوبات المعيشية والاقتصادية وجائحة كورونا ومشكلات المياه والخدمات هي من أبرز التحديات التي نواجهها".

جاء ذلك، بعد توقيع المرشد الأعلى على مرسوم دستوري يقتضي بتنصيب الفائز بالانتخابات رئيسا للجمهورية.

ومن المقرر ان يؤدي الرئيس الايراني المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني بعد غد الخميس 5 آب/ أغسطس، في مراسم خاصة يحضرها وفود من دول العالم، على أن يقدم رئيسي أعضاء حكومته الى البرلمان الإيراني يوم السبت القادم 7 آب/ أغسطس.