خاص.. الإدارة الأميركية "متفائلة" بقرب انتهاء الحرب الأوكرانية - الروسية

شفق نيوز- واشنطن

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مساء اليوم الاثنين، عن تطورات متسارعة في ملف المفاوضات الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى "تفاؤل" يسود الإدارة الأميركية بقرب انتهاء الحرب.

وتأتي تصريحات ليفيت، بالتزامن مع شن هجوم لاذع على وسائل الإعلام الأميركية، وتشديد الخناق على ملفات اللاجئين الأفغان والصوماليين.

وأشارت ليفيت في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن الإدارة الأميركية أجرت محادثات إيجابية مع الجانب الأوكراني في فلوريدا أمس، بينما يتوجه مبعوث خاص إلى روسيا حاليا.

وأكدت المتحدثة ليفيت، وجود "تفاؤل كبير" لدى فريق ترمب، بما في ذلك السيناتور روبيو ونائب الرئيس، بإنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضحت ليفيت أن ترمب أوقف "الشيكات المفتوحة التي لا تنتهي" التي كانت تصدرها الإدارة السابقة، مشيرة إلى تحول في السياسة نحو "بيع الأسلحة للناتو لإرسالها لأوكرانيا" بدلاً من التمويل المباشر، عازية ذلك إلى مخاوف من "الفساد" واستغلال أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

وفي سياق تداعيات الهجوم الأخير في واشنطن، أعلنت ليفيت عن "إيقاف مؤقت" لجميع البت في طلبات اللجوء، بما في ذلك قضايا الهجرة الخاصة التي استخدمها العديد من الأفغان.

وتأتي مناقشات فلوريدا بعد أسبوعين تقريبا من المفاوضات التي بدأت بمخطط أميركي للسلام قال منتقدون إنه كان في البداية يصب في مصلحة روسيا، خاصة في ظل أنباء عن ضغوط من فريق ترمب على أوكرانيا لتقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك التخلي عن أراض لروسيا.

وشارك في الاجتماع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب لتمثيل الجانب الأميركي. ومن المتوقع أن يجتمع ويتكوف مع مسؤولين روس هذا الأسبوع.

وتسعى القيادة الأوكرانية، التي تواجه أزمة سياسية داخلية يؤججها تحقيق في اتهامات واسعة بالكسب غير المشروع في قطاع الطاقة، إلى رفض الشروط التي تصب في مصلحة موسكو في وقت تتقدم فيه القوات الروسية على طول خطوط المواجهة في الحرب.