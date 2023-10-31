حكومة غزة تعلن مقتل وإصابة 400 شخص بقصف اسرائيلي استهدف مخيم جباليا

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 400 شخص بقصف اسرائيلي استهدف مخيم جباليا بالقطاع.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن "العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا هم أطفال ونساء". ولفتت الوزارة إلى أن "الاحتلال دمر حياً سكنياً وسط مخيم جباليا بشكل كامل".

من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إن "مجزرة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في مخيم جباليا يتحمّل مسؤوليتها كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدَّاعمة لهذا الكيان الصهيوني الإهابي، والمنحازة لعدوانه وإجرامه منذ 25 يوماً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية".

واشارت الى ان "أكثر من 400 قتيل ومئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض، في مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم".