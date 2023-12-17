حزب الله يعلن مهاجمة جنود ومواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مهاجمة جنود ومواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة‎ ‌‏(8:30) من صباح‎ ‌‌‏اليوم دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

واشار الحزب الى "استهداف قوة عسكرية إسرائيلية عند الساعة ‌‎ ‌‏(9:00) صباحاً في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة، وإيقاع إصابات مؤكدة فيها".

ولفت الى "استهداف 4 جنود إسرائيليين عند الساعة (9:50)‌‎ ‏صباحاً‌‎ ‎ اثناء دخولهم الى نقطة ‏تموضع شرق سعسع".

وختم الحزب بيانه بالإشارة الى "استهداف تجمع للجنود الاسرائيليين عند الساعة (10:30)‌‎ صباحاً‌‎ في حرش عداثر‎ ‎بالأسلحة المناسبة".