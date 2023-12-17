حزب الله يعلن مهاجمة جنود ومواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان
شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مهاجمة جنود ومواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان.
وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة (8:30) من صباح اليوم دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".
واشار الحزب الى "استهداف قوة عسكرية إسرائيلية عند الساعة (9:00) صباحاً في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وإيقاع إصابات مؤكدة فيها".
ولفت الى "استهداف 4 جنود إسرائيليين عند الساعة (9:50) صباحاً اثناء دخولهم الى نقطة تموضع شرق سعسع".
وختم الحزب بيانه بالإشارة الى "استهداف تجمع للجنود الاسرائيليين عند الساعة (10:30) صباحاً في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة".