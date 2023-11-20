حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"
شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، استهداف مواقع عسكرية متفرقة وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"، على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.
وقال الحزب في بيانات متعددة نشرها "الإعلام الحربي"، إن "مقاتليه موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 باربعة صواريخ بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".
كما لفت إلى أن "مقاتليه استهدفوا بالصواريخ والقذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة"، مشيرا إلى "استهداف تجمع مشاة إسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية ".
واشار الحزب إلى أن "مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، إضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق فيها إصابات مباشرة".