حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"
2023-11-20T11:52:18+00:00

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، استهداف مواقع عسكرية متفرقة وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"، على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.

وقال الحزب في بيانات متعددة نشرها "الإعلام الحربي"، إن "مقاتليه موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91  باربعة صواريخ بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

كما لفت إلى أن "مقاتليه استهدفوا بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة"، مشيرا إلى "استهداف تجمع مشاة ‏إسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية ".

واشار الحزب إلى أن "مقاتليه استهدفوا بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، إضافة إلى استهداف ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق فيها إصابات مباشرة".

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