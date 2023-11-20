حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، استهداف مواقع عسكرية متفرقة وجنود إسرائيليين بـ"صواريخ البركان"، على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.

وقال الحزب في بيانات متعددة نشرها "الإعلام الحربي"، إن "مقاتليه موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 باربعة صواريخ بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

كما لفت إلى أن "مقاتليه استهدفوا بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة"، مشيرا إلى "استهداف تجمع مشاة ‏إسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية ".

واشار الحزب إلى أن "مقاتليه استهدفوا بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، إضافة إلى استهداف ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق فيها إصابات مباشرة".