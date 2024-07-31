حزب الله يصدر بياناً بشأن هجوم "ضاحية بيروت" ويُشكك بمقتل "فؤاد شكر"

شفق نيوز/ أصدر حزب الله اللبناني، يوم الاربعاء، بشأن الهجوم الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشكّك بمقتل القيادي الكبير في الحزب "فؤاد شكر"، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بالهجوم.

وذكر بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله، "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".

وأضاف "كان القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه.".

وأكد الجيش الإسرائيلي، امس الثلاثاء، اغتياله القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة نفذها على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي: "إن سيد محسن (فؤاد شكر) يعد القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم، واليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب.

وأضاف أن "شكر كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولًا عن قصف مجدل شمس".