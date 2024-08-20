حزب الله يشن هجوماً جوياً بعشرات الصواريخ و"المسيرات" على إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن رصد 40 صاروخاً وعدداً من الطائرات المسيرة أطلقها حزب الله اللبناني باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخاً من لبنان سقطت في مناطق "شتولا" و"شوميرا" و"فسوطة" و"متات" في الجليل الأعلى، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف الجيش أنه رصد بين الساعة 7:14 و7:32 مساء بالتوقيت المحلي (غرينتش+3)، عدداً من الطائرات المسيّرة عبرت من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل الأعلى (شمال).

وأوضح أن مقاتلي الدفاع الجوي اعترضوا بنجاح بعض المسيّرات، في حين سقط بعضها الآخر في منطقة هضبة الجولان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، في بيان، إن مقاتليه "شنوا ‏هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة اللواء المدرع السابع التابع لفرقة ‏الجولان 210 في ثكنة كتسافيا، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها".

وأضاف في بيانات منفصلة، أن مقاتليه "قصفوا ثكنتي شوميرا ومتات، وانتشاراً لجنود العدو في محيطهما بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا"، كما استهدفوا "موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة، وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، إن "هاجمت طائرات حربية، في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، مبنى عسكرياً تصرف فيه مخربون تابعون لمنظمة حزب الله في منطقة المطمورة بجنوب لبنان، إلى جانب مبنى عسكري آخر تابع للمنظمة في المنطقة".

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.