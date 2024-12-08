"حرام عليك يا بشار".. وزير العدل السوري: هناك مغيبين قسرياً لا أعلم مصيرهم

شفق نيوز/ كشف وزير العدل السوري أحمد السيد، يوم الأحد، عن وجود مواطنين مختفين قسرياً ولا أحد يعرف مصيرهم لغاية الآن، مؤكداً أن انتهاكات إنسانية بحق معتقلين في سجون نظام بشار الأسد.

وقال السيد في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، إن مصير المختطفين قسرياً ما يزال مجهولاً "أنا في الحكومة منذ أربع سنوات، ومصير المختفين قسرياً لا أعلم عنه شيئاً".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان قوات "هيئة تحرير الشام" السيطرة على دمشق، و"هروب" الرئيس السوري بشار الأسد.

وعبر وزير العدل السوري السيد عن تفاؤله بعد التطورات الأخيرة، وقال "لدي ثقة مطلقة بأن العدالة ستسود في سوريا الجديدة".

وألقى السيد باللوم على الرئيس الأسد، فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وقال "حرام عليك ما فعلته بسوريا يا بشار الأسد".