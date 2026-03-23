إحراق سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية في لندن (فيديو)

شفق نيوز- لندن

أفادت شرطة لندن، يوم الإثنين، بأن النيران أُضرمت فى 4 سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية في شمال العاصمة البريطانية.

وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان "تم فتح تحقيق بعد إضرام النيران في 4 سيارات، تابعة لخدمة إسعاف المجتمع اليهودي في منطقة غولدرز غرين".

وقالت شرطة لندن "لا يزال الضباط في مكان الواقعة ويتم التعامل مع الهجوم المتعمد بإضرام النيران على أنه جريمة كراهية معادية للسامية".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تنتمي سيارات الإسعاف إلى منظمة "هاتزولا"، وهي منظمة تطوعية غير ربحية تستجيب لحالات الطوارئ الطبية.