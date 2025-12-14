إحباط مخطط إرهابي لاستهداف سوق عيد الميلاد في ألمانيا

شفق نيوز- برلين

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الأحد، إلقاء القبض على خمسة أشخاص للاشتباه بتورطهم في مخطط إرهابي لاقتحام سوق عيد الميلاد بسيارة بهدف قتل وإصابة رواده.

وأفادت الشرطة ومدعون عامون، أنه "تم اعتقال مصري وثلاثة مغاربة وسوري، على خلفية التخطيط لتنفيذ الهجوم في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا".

وحسبما ذكر بيان الشرطة، فإن "الهجوم كان يستهدف سوقا في منطقة (دينغولفينغ-لانداو) وذلك باستخدام سيارة بهدف قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس".

ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاض السبت، وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.

ورفعت السلطات الألمانية حالة التأهب تحسبا لهجمات على أسواق عيد الميلاد، بعد هجوم بسيارة العام الماضي على سوق في مدينة ماغديبورغ أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.