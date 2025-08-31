حاكم ولاية أمريكية يحذر من "غزو عسكري" لشيكاغو

شفق نيوز- واشنطن

حذّر الحاكم الديموقراطي لولاية إلينوي الأمريكية جاي بي بريتزكر، يوم الأحد، من "غزو الجيش" للمدينة الكبرى في شمال الولايات المتحدة بالتزامن مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في نشر الحرس الوطني.

واتهم بريتزكر، الرئيس الجمهوري بالرغبة في إيقاف والسيطرة على انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وأعلنت إدارة ترامب اعتزامها إرسال قوات من الحرس الوطني التابع للجيش، إلى مدن أخرى يحكمها الديموقراطيون مثل شيكاغو ونيويورك وبالتيمور وبوسطن.

وأضاف: "لم يتصل أحد من الحكومة، لا الرئيس ولا أي شخص تحت سلطته، بي أو بأي شخص في إدارتي، أو ببلدية شيكاغو".

وتابع: "من الواضح أنهم يخططون سرا لغزو بقوات أمريكية"، مبيناً أنه سيتم اللجوء إلى القضاء في حال نشر قوات عسكرية.

من جهته، وقع رئيس بلدية شيكاغو الديموقراطي براندون جونسون أمرا تنفيذيا للحد من سلطة أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية إذا تم إرسالها إلى مدينته.

وقال رئيس بلدية المدينة الكبرى الأمريكية التي تعاني من الجريمة السبت، "نحن مضطرون إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية سكاننا ضد توسيع السلطة الفدرالية".