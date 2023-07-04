جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب حرق المصحف

شفق نيوز/ أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة واقعة حرق المصحف أمام مسجد في السويد، بناء على طلب من باكستان لمناقشة الأمر على نحو عاجل.

وقال المتحدث باسم المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا، باسكال سيم، في مؤتمر صحفي، إن المناقشة حول تصاعد الكراهية ذات الدوافع الدينية ستعقد على الأرجح في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف قائلا للصحفيين إن باكستان طلبت مناقشة المسألة "نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي".

وقبيل هذا الإعلان، طلبت باكستان مناقشة حرق المصحف على نحو عاجل في المجلس.

وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي، قام رجل من أصول عراقية بإحراق صفحات نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير، وذلك بعدما منحت الشرطة السويدية إذنا لتنظيم تظاهرة تزامنت مع عيد الأضحى.

وأثارت هذه الواقعة غضبا في العالم الإسلامي. واستنكرت تركيا، التي تعرقل انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، على الفور فعلا "حقيرا ودنيئا".

كما أعرب البابا فرانسيس امس الاثنين عن "غضبه واشمئزازه" من حرق المصحف قائلا إن السماح بذلك أمر "مرفوض ومدان".