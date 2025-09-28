جدل في ألمانيا حول مفاوضات مرتقبة مع طالبان

شفق نيوز- برلين

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، يوم الأحد، أن حكومة بلاده بصدد إجراء محادثات مع حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول بشأن عمليات الترحيل من ألمانيا، في تصريح أثار موجة من الانتقادات لعدم وجود علاقات مباشرة بين البلدين.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن "عمليات الترحيل إلى أفغانستان يجب أن تتم بشكل منتظم، لذلك سنتفاوض حالياً بصورة مباشرة في كابول لضمان ترحيل حاسم للمجرمين والمهدّدين للأمن في المستقبل".

كما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن وفداً من مسؤولي الوزارة سيزور كابول في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للتفاوض مع ممثلي طالبان بشأن آليات الترحيل.

وكان وزير الداخلية الألماني صرح قبل أسبوعين بأنه يتوقع انطلاق محادثات قريباً في العاصمة الأفغانية، متحدثاً عن إجراء محادثات "على المستوى التقني مع مسؤولين أفغان"، دون أن يدلي ببيانات عن مكان انعقاد تلك المحادثات.

وتعالت أصوات سياسية تنتقد الخطوة، معتبرة إياها بمثابة "صفعة في وجه كل من ناضلوا لسنوات ضد طالبان لنصرة الديمقراطية".

وتثير هذه الاتصالات جدلاً واسعاً، إذ لا تقيم برلين أي علاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان، التي استعادت السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس 2021.

وتواجه طالبان عزلة دولية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وفقاً للأصوات المعترضة على خطوة وزير الداخلية.