ثلاث دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين‎

شفق نيوز/ تعتزم كل من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار/مايو الجاري، بحسب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

‎وقال بوريل، في تصريحات صحفية، إنه تبلغ رسمياً من وزراء خارجية الدول الثلاث، بالتالي "سيكون هناك ثلاث دول أوروبية ستتخذ هذه الخطوة - هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، وربما دول أخرى بعد ذلك"، مذكرا بأن بلجيكا أعلنت أيضا رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

‎وأضاف بوريل أن "من الواضح أن هذا عمل رمزي"، قائلا: "إننا نعترف، إلى جانب الدولة ذاتها، برغبة هذه الدولة في الوجود".

‎ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة - رغبته بالاعتراف بدولة فلسطينية.

‎في نهاية آذار/مارس وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل، نشر سانشيز إعلانا مشتركا مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني، أبدى فيه الجميع "استعدادهم للاعتراف بفلسطين".

‎وبحسب الإحصاء الفلسطيني، اعترفت 137 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حتى الآن.

‎وفي الاتحاد الأوروبي، باستثناء جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص التي فعلت ذلك قبل الانضمام إلى التكتل، فإن السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، وحدها فعلت ذلك عام 2014.