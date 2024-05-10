ثلاث دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
شفق نيوز/ تعتزم كل من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار/مايو الجاري، بحسب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال بوريل، في تصريحات صحفية، إنه تبلغ رسمياً من وزراء خارجية الدول الثلاث، بالتالي "سيكون هناك ثلاث دول أوروبية ستتخذ هذه الخطوة - هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، وربما دول أخرى بعد ذلك"، مذكرا بأن بلجيكا أعلنت أيضا رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف بوريل أن "من الواضح أن هذا عمل رمزي"، قائلا: "إننا نعترف، إلى جانب الدولة ذاتها، برغبة هذه الدولة في الوجود".
ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة - رغبته بالاعتراف بدولة فلسطينية.
في نهاية آذار/مارس وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل، نشر سانشيز إعلانا مشتركا مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني، أبدى فيه الجميع "استعدادهم للاعتراف بفلسطين".
وبحسب الإحصاء الفلسطيني، اعترفت 137 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حتى الآن.
وفي الاتحاد الأوروبي، باستثناء جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص التي فعلت ذلك قبل الانضمام إلى التكتل، فإن السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، وحدها فعلت ذلك عام 2014.