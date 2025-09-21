ثلاث دول كبرى تعترف رسمياً بدولة فلسطين

شفق نيوز/ سيدني/ أوتاوا/ لندن

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأحد، اعتراف بلاده بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية.

وقال كارني، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل منهجي لمنع قيام دولة فلسطينية".

وفي نفس السياق، أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أيضا.

ووفقاً لبيان، صادر عن الحكومة إن "أستراليا تعترف بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة والراسخة في دولة خاصة به".

وأضاف البيان، أنه "يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين".

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده تعترف رسميا بدولة فلسطين.

وقال ستارمر: "اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية"، مبيناً أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ".

كما دعا حركة "حماس"، إلى "إطلاق سراح الرهائن فورا وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم"، لافتاً إلى أن "حل الدولتين ليس مكافأة لحماس لأنه لن يكون للحركة مستقبل ولا دور في الحكم".