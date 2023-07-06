إثر انتهاكات لحقوق الإنسان.. بريطانيا تعاقب 13 مسؤولاً وكياناً في إيران

شفق نيوز / أعلنت بريطانيا، يوم الخميس، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولي أمن إيرانيين، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حرية التعبير والمظاهرات السلمية.

وشملت العقوبات البريطانية الجديدة 13 فرداً وكياناً، استهدفت مسؤولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني، بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتتضمن العقوبات البريطانية الجديدة، فرض حظر على السفر إضافة إلى تجميد الأصول، كما تمنع الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.

وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جولات عديدة من العقوبات على إيران، في الآونة الأخيرة، بسبب الحملة واسعة النطاق والعنيفة في الغالب على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الفتاة الكوردية الإيرانية مهسا أميني، في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول 2022.