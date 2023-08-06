تهديد عسكري إيراني لدول الخليج: أمريكا تُربيّ "قطّاع طرق" ويجب ردعها

شفق نيوز/ حذر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، يوم الأحد، دول الخليج من محاولة الاستيلاء على ثلاث جزر في المياه الخليجية، فيما وصف سياسة أمريكا بأنها تُربيّ "قطّاع طرق" في المنطقة للتدخل في الشؤون الداخلية عبرهم.

وقال شكارجي في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للانباء، إن "العالم يعيش وضعاً خاصاً والقوى قيد التغيير، وأن نظام أحادي القطب قيد الانهيار، كما أن النظام العالمي الجديد قيد التشكيل".

وأضاف "هذا الوضع العالمي قد منح فرصة خاصة لنظامنا لكي يتوصل إلى مكانته الحقيقية، والقوى المهيمنة وعلى رأسها أمريكا المجرمة تحاول كي لا يصل نظام الجمهورية الإسلامية إلى مكانته الحقيقية".

وعن المناورات العسكرية البحرية للحرس الثوري في مياه الخليج، أوضح شكارجي "الطامعون بالاستيلاء على الجزر الثلاث للجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يروا جانباً من سلاحنا لكي لا يرتكبوا خطأ في حساباتهم".

وأضاف "مناوراتنا تحمل رسالة إلى دول المنطقة مفادها التخلص من التبعية للأجانب لإحلال الأمن في الخليج، ثقوا بنا ونحن سنضمن إحلال الأمن في هذه المياه، بعبارة أخرى تهدف مناوراتنا في الخليج وبحر عمان غالباً في سياق تعزيز أمن كل المنطقة".

وتساءل شكارجي "ما علاقة أمن الخليج وبحر عمان والمحيط الهندي بأمريكا، ماذا تفعل أمريكا هنا؟، كل دول المنطقة قادرة على إرساء الأمن في هذه المياه، لكن سياسة أمريكا هي تربية قطاع الطرق، من ناحية أخرى تحمل أمريكا دولة أخرى مسؤولية انعدام الأمن، وبهذه الطريقة تجد ذريعة للتواجد في هذه المياه وحشد قواتها".