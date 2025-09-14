تمويل "داعش" يودع طالباً روسياً في السجن 8 سنوات

شفق نيوز- موسكو

قضت المحكمة العسكرية في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأحد، بالسجن 8 سنوات على مواطن طالب لإدانته بتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد مصدر لوكالة "تاس" الرسمية الروسية بأن "المحكمة أدانت أربي عمروفيتش دوكايف بتمويل الإرهاب، وهو مواطن روسي، وكان طالباً في السنة الثانية بجامعة الصداقة بين الشعوب (RUDN) وقت اعتقاله".

وأضاف: "حُكم عليه بالسجن 8 سنوات، وقد أقر المتهم بذنبه بالكامل".

وبحسب المصدر، طالبت المدعية العامة سفيتلانا تاراسوفا بالحكم على دوكايف بسنة سجن إضافية. وأكدت أنه "يؤيد التيار الإسلامي المتطرف".

وكما ورد في محضر التحقيق، فقد حول دوكايف ما مجموعه حوالي 12 ألف روبل إلى حساب مصرفي لآخر متهم بالتعامل مع التنظيم.