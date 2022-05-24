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تكساس.. مقتل طفلين وجرح 12 شخصاً في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-24T20:32:08+0000
تكساس.. مقتل طفلين وجرح 12 شخصاً في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية

شفق نيوز/ قتل طفلان وجرح 12 شخصا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت إدارة الشرطة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدني بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

أكد مستشفى أوفالدي لـABC News أن طفلين قد توفيا متأثرين بإصابات بطلقات نارية في الحادث، كما يتلقى 13 طالبا العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى في أعقاب الحادث.

وقال المستشفى إن اثنين من المرضى نقلوا إلى سان أنطونيو لتلقي العلاج، في حين أن ثالثا ينتظر النقل، مشيرا إلى أن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما نقل أيضا إلى المستشفى بعد أن أصيب برصاصة.

وأوضح مسؤول بالمدرسة لـABC News أن إطلاق النار وقع خارج حرم المدرسة، وأن مدرسة "روب" الابتدائية كانت قيد الإغلاق.

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