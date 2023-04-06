تقرير أمريكي "سري" يكشف "غموض" الانسحاب من أفغانستان

شفق نيوز / سلّم البيت الأبيض، يوم الخميس الكونغرس الأمريكي - تقريراً سرّياً طال انتظاره - عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً في الوقت نفسه عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.

وذكر مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أنّ "ما من شيء كان بإمكانه تغيير مسار الانسحاب، وأنّ "الرئيس جو بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأصدر البيت الأبيض ملخصاً غير سري مؤلف من 10 صفحات بشأن الانسحاب، الذي لطالما تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين.

وأوضح أن "إدارة بايدن كانت أمام خيارين في بداية عهدها إما الانسحاب من أفغانستان أو استئناف القتال مع طالبان وقررت الانسحاب، لافتاً إلى أن "مراجعة للانسحاب الفوضوي من أفغانستان تشير إلى أن بايدن كان مقيدا بشدة بظروف خلفها سلفه ترامب".

ونوه تقرير البيت الأبيض، إلى عدم وجود علامات على أن المزيد من الوقت أو المزيد من الأموال أو المزيد من الأميركيين" يمكن أن تغير بشكل جوهري المسار الذي اتخذه الأمر".

وبين المستند المؤلف من 12 صفحة أن "الإدارة ارتكبت خطأ وتعلمت الدرس، وأنها الآن تميل إلى (التواصل العدواني) بشأن المخاطر في بيئة أمنية مضطربة".

وشهد حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، إبرام الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان لانسحاب كل القوات الأمريكية من أفغانستان.