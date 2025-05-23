تعاون أوروبي أمريكي كندي لمكافحة البرمجيات "الخبيثة" في العالم

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، عن بروتوكول تعاون بين الاتحاد وأمريكا وكندا لشن حملة لمكافحة البرمجيات "الخبيثة" في العالم.

وذكرت الوكالة في بيان أن السلطات الأوروبية والأمريكية والكندية أوقفت أكثر من 300 خادم "سيرفر" في أنحاء العالم وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق 20 مشتبهاً بهم في حملة على البرمجيات "الخبيثة"، وذلك في أحدث مرحلة مما يعرف بعملية "نهاية اللعبة".

وتعاونت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والدنماركية والبريطانية والأمريكية والكندية هذا الأسبوع ضد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة في العالم والمتورطين فيها، بحسب وكالة "رويترز".

وجرى تحديد هوية أكثر من 30 مشتبهاً ووُجهت اتهامات جنائية لـ20 شخصاً، فيما جرى تعطيل أكثر من 300 خادم حول العالم و650 نطاقاً ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون يورو.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جهود بُذلت في آيار/ مايو 2024، والتي كانت أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الأنشطة الخبيثة.

وفي المجمل، جرت مصادرة 21.2 مليون يورو خلال العملية التي بدأت في عام 2024.

ويخضع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات البرمجيات الخبيثة لملاحقات دولية ومحلية، وستدرج السلطات الألمانية 18 منهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمطلوبين اليوم الجمعة.