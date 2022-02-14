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تطمين أمريكي بريطاني: الحل السلمي للأزمة الأوكرانية ما زال قائماً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-14T20:29:28+0000
تطمين أمريكي بريطاني: الحل السلمي للأزمة الأوكرانية ما زال قائماً

شفق نيوز/ أكدت بريطانيا وأمريكا، يوم الاثنين، أن الحل الدبلوماسي السلمي ما زال قائماً لإنهاء التوتر بين روسيا وأوكرانيا، كبديل للخيار العسكري.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبران أن "الفرصة ما تزال متاحة للحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة "تاس" الإخبارية الروسية.

وأضاف أن "جونسون وبايدن أطلع كل منهما الآخر على فحوى المحادثات التي أجرياها مع قادة العالم الآخرين. واتفقا على أن نافذة الدبلوماسية ما تزال مفتوحة، وبإمكان روسيا التراجع عن تهديد أوكرانيا".

وقال جونسون في وقت سابق "سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة العملية الدبلوماسية.. سأتحدث في القريب العاجل مع قادة عدة بينهم جو بايدن".

ونقل جونسون عن بايدن قوله إن "هناك مؤشرات على أن روسيا تخطط لشيء يمكن أن يحدث في غضون الـ48 ساعة المقبلة"، ووصف الوضع بأنه "خطير للغاية".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا.

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي "لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه"، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

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