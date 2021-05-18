تصريحات لاذعة طالت دول الخليج تثير زوبعة سياسية في لبنان

شفق نيوز/ تبرأت الرئاسة اللبنانية، يوم الثلاثاء، من تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبة التي اطلقها امس بمقابلة تلفزيونية، حول دول الخليج، مشيرة إلى أنها "تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة".

وجاء في بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، اثار بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة " الحرة" مساء امس، ردود فعل هدفت الى الإساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة الى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بانه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه.

وأكدت رئاسة الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعتبر ان ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل امس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، على التصريحات التي أطلقها وهبة، بحق دول الخليج، ملقيا باللوم عليها في انتشار"داعش".

وأكد الحريري، في بيان نشرة عبر صفحته على "تويتر"، أن هذه التصريحات يمكن أن تقوض العلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات عديدة، قائلا: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها لا تكفي".

وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".

وتابع: "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوة والمصالح المشتركة".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، في مقابلة تليفزيوينة، حول سلاح "حزب الله" والدول العربية ردود فعل واسعة في الأوساط اللبنانية، التي حذرت من اندلاع أزمة دبلوماسية بين الرياض وبيروت.

واشار وهبة في تصريحاته الى دور خليجي في تمويل تنظيم "داعش"، كما أشار مسألة مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في اسطنبول.