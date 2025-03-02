تصاعد التوتر في الكونغو الديمقراطية وسط تحركات إقليمية لمواجهة متمردي "أم 23"

شفق نيوز/ تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيداً عسكرياً متزايداً مع استمرار هجوم متمردي ما يسمى بحركة "أم 23"، مما دفع الحكومة الكونغولية إلى طلب دعم عسكري من دول الجوار في محاولة لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على مناطق إستراتيجية في شرق البلاد.

وبموجب اتفاقيات أمنية وعسكرية، تدخلت بورندي لدعم القوات النظامية الكونغولية في التصدي للمتمردين، بينما أرسلت كينشاسا وفداً رسمياً إلى تشاد، حيث التقى الرئيس محمد إدريس ديبي إنتو، لبحث إمكانية الحصول على دعم عسكري إضافي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف فيه الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، جهوده الدبلوماسية والعسكرية لاحتواء الأزمة، وسط تصاعد المخاوف من تحول الصراع إلى حرب إقليمية، خاصة مع اتهام كينشاسا لرواندا بدعم متمردي "أم 23".

ويثير استمرار المعارك في شرق الكونغو مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في منطقة البحيرات العظمى، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تهدد استقرار المنطقة بأكملها.