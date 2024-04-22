تسليم طائرات SO-35 الروسية لطهران.. إسرائيل تتحدث وإيران تنفي

شفق نيوز/ كشف تقرير إسرائيلي، عن استعداد إيران لتلقي دفعة من طائرات "سوخوي-35" المقاتلة من روسيا، في وقت تنفي طهران هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

وذكرت صحيقة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "طهران تستعد منذ مدة لتلقي دفعة من طائرات "سوخوي-35" الحربية في قاعدة أصفهان الجوية التي استهدفتها غارة اسرائيلية ليلة الجمعة الماضية".

وأشار التقرير الاسرائيلي، إلى أن "روسيا تعتزم تسليم 12 من هذه الطائرات إلى إيران، وذلك بعد مرو نحو أسبوع على إطلاق إيران وابلاً كبيراً من الصواريخ والطائرات المسيرة، رداً على الغارة الجوية على مبنى بالقرب من القنصلية الإيرانية في دمشق".

ولفت التقرير إلى أن إيران تمتلك حاليا طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ"و"سوخوي" تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى بعض الطائرات الصينية، بما في ذلك طائرات "اف-7".

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران في أسطولها بعض الطائرات الأمريكية من طراز "اف 4" و"اف 5" منذ ما قبل الثورة الإسلامية.

من جانبهم، نفى مسؤولون إيرانيون التقارير الإعلامية التي تحدثت عن التسليم الوشيك لطائرات مقاتلة روسية جديدة من طراز سوخوي سو-35 إلى إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية العام الماضي أن البلاد حصلت على مروحيات قتالية من طراز Mi-28H وطائرات Yak-130 من روسيا بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة SU-35.

ووفقا لتقارير غير رسمية، كان من المفترض أن تشمل الصفقة ما مجموعه 24 طائرة مقاتلة جديدة، خصوصاً في ظل دعم إيران لروسيا بالخدمات اللوجستية العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا.