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تستهدف بلداً عربياً.. شحن 6300 طن زيت وقمح من الموانئ الأوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-20T08:37:42+0000
تستهدف بلداً عربياً.. شحن 6300 طن زيت وقمح من الموانئ الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن مركز التنسيق المشترك التركي-الأوكراني، يوم السبت، مغادرة شحنتين جديدتين محملتين بزيت وقمح، الموانئ الأوكرانية، باتجاه السودان تركيا وفرنسا وهولندا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، بوقت سابق من اليوم، مغادرة سفينتين ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.

وذكر مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان إن "السفينتين (زومروت آنا) و(إم.في أوشن إس) المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس، انطلقتا وعلى متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب".

بدورها، أوضحت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، أن "ثلاثة موانئ بدأت في تحميل شحنات أغذية على متن سبع سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين"، مبينة أن "مواداً غذائية من أصل أوكراني سيتم تسليمها إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا".

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب مع روسيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود - وهو طريق حيوي للشحن - مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي نهاية تموز/يوليو، تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

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