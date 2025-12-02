ترمب يمهل مادورو اسبوعاً لمغادرة فنزويلا… والأخير يطلب عفواً كاملاً

شفق نيوز– واشنطن

كشفت وسائل إعلام، الثلاثاء، عن منح الإدارة الاميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة (انتهت يوم الجمعة الماضي ) لمغادرة فنزويلا مع أفراد عائلته.

وبحسب وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر مطلعة، فإن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفض خلالها معظم طلبات الرئيس الفنزويلي، لكنه أبلغه بأن أمامه أسبوعاً لمغادرة البلاد إلى الوجهة التي يختارها برفقة عائلته.

وانتهت مهلة "المرور الآمن" يوم الجمعة، ما دفع ترمب إلى الإعلان في اليوم التالي (السبت 29 تشرين الثاني) عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد طلب مادورو من ترمب إزالة العقوبات المفروضة على أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، يتهم عدد منهم بانتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو قضايا فساد.

كما أبدى مادورو استعداده لمغادرة بلاده شريطة حصوله وأفراد عائلته على عفو قانوني كامل يشمل رفع جميع العقوبات الاميركية وإنهاء القضية البارزة التي يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت ظهر فيه مادورو أمام حشد جماهيري قرب القصر الرئاسي، مؤكداً “الولاء المطلق” للشعب الفنزويلي، ومحاطاً بمسؤولين كبار في حكومته.