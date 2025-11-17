ترمب يلوح بعقوبات صارمة على الدول المتعاونة تجارياً مع روسيا

شفق نيوز- واشنطن

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، على مشروع قانون تشديد العقوبات على روسيا، مُعلنًا أن أي دولة تتعاون مع روسيا ستخضع لعقوبات صارمة.

وقال ترمب للصحفيين: "يُقدم الجمهوريون تشريعًا صارمًا للغاية، يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا".

وأضاف، "قد يُضيفون إيران إلى ذلك، كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك، لذا، فإن أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستُفرض عليها عقوبات صارمة للغاية".

واختتم: "قد نُضيف إيران إلى هذه الصيغة".