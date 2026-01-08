ترمب يعلّق على الوضع في كوبا: على وشك الانهيار

شفق نيوز- واشنطن

علّق الرئيس الأميريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، على الوضع في كوبا، مشيراً إلى أنها في ورطة كبيرة وأنها ستنهار من تلقاء نفسها.

وقال ترمب خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي "ذا هيو هيويت شو"، إن "كوبا في ورطة كبيرة وهي على وشك الانهيار من تلقاء نفسها"، وأضاف "أعتقد أن كوبا على وشك الانهيار، كوبا في ورطة كبيرة، انظروا، لقد حصلت كوبا على كل أموالها مقابل الحماية، وكانوا بمثابة حماة".

وأشار إلى أن "الشعب الكوبي قوي وصلب، وشعب عظيم، ولا أعتقد أن هناك ضغطاً أكبر يمكن ممارسته على البلاد من مجرد اقتحامها وتدميرها".

وكان ترمب قال في وقت سابق، إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأمريكي في كوبا لأن البلاد تبدو آيلة للسقوط من تلقاء نفسها، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكوبي الذي كان يعتمد في جزء كبير منه على الدعم النفطي من فنزويلا بات اليوم "خالياً من أي دخل".

كما حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قادة كوبا في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيراً إلى أن واشنطن غير معجبة بالنظام الكوبي.

يذكر أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز قد عبر مراراً عن تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا، وأدان "أعمال القرصنة البحرية" التي نفذتها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية.