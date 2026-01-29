ترمب يعلن وقف قصف أوكرانيا وفتح الأجواء الفنزويلية

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف قصف أوكرانيا، فيما أشار إلى إعادة فتح المجال الجوي التجاري بالكامل فوق فنزويلا، لافتاً إلى أن كبريات الشركات النفطية ستقوم بعمليات بحث واستكشاف في مناطق بفنزويلا.

وذكر ترمب في تصريحات له تابعتها وكالة شفق نيوز أنه "طلبت من بوتين بشكل شخصي وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع على الأقل"، مضيفاً أن "بوتين وافق على ذلك".

من جانب آخر، قال ترمب أن "حماس كانت مساهماً كبيراً في إعادة جميع الرهائن، ونريد الآن من حماس أن تسلم سلاحها وستفعل ذلك".

وعن فنزويلا، ذكر "تحدثت للتو مع رئيسة فنزويلا وأبلغتها بأننا سنفتح المجال الجوي التجاري بالكامل فوق بلادها"، مبيناً أن "المواطنين الأمريكيين سيتمكنون قريباً جداً من السفر إلى فنزويلا وسيكونون بأمان".

وأضاف: "أشكر القيادة الانتقالية في فنزويلا ونحن على وفاق معهم وعلاقتنا قوية، وكبريات الشركات النفطية ستقوم بعمليات بحث واستكشاف في مناطق بفنزويلا، وتمكنا من جلب مليارات الدولارات وحافظنا على أمننا الوطني عن طريق الرسوم الجمركية".

وأكد ترمب أن "الاقتصاد الأميركي في وضع جيد للغاية، وتغلبنا على كابوس التضخم الذي حدث في عهد بايدن وحققنا نمواً اقتصادياً هائلاً، كما تمكنا من ضمان أمن قومي جيد بفضل الرسوم الجمركية كما حققنا عائدات غير مسبوقة بفضلها".

وتابع: "سنعمل مع الحزبين لتفادي الإغلاق الحكومي، ولا أعتقد أن الديمقراطيين يريدون إغلاقاً حكومياً لذا سنعمل مع الحزبين لتمرير ميزانية الحكومة"، لافتاً إلى أن "شركات التأمين الصحي تتحكم في الديمقراطيين وتحقق مليارات الدولارات برفع الأسعار على الأميركيين".