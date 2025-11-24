ترمب يطلق إجراءات لتصنيف فروع من "الإخوان المسلمين" كمنظمات إرهابية

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقع أمرا تنفيذيا يوجه وزيري الخارجية والخزانة إلى دراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين كـ منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين دوليين مصنفين بشكل خاص.

ويوجه الأمر الرئاسي الوزيرين، بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، لتقديم تقرير يحدد إمكانية تصنيف فروع الجماعة، وتحديدا في لبنان ومصر والأردن، ضمن قوائم الإرهاب بموجب القوانين الأمريكية ذات الصلة.

وينص الأمر على أنه في غضون 45 يوما من تقديم التقرير، يتعين على وزيري الخارجية والخزانة اتخاذ الخطوات اللازمة لتصنيف تلك الفروع كمنظمات إرهابية إذا توافرت المعايير المطلوبة.

وأكد البيت الأبيض الاثنين، أن الهدف من هذه الخطوة هو شل قدرات الفروع المستهدفة، وقطع مواردها، وإنهاء أي تهديد قد تشكله على المواطنين الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة.

ويشير البيت الأبيض إلى أن القرار يأتي في سياق مواجهة ما وصفه بـ"الشبكة العابرة للحدود" للجماعة، والتي—بحسب البيان—تغذّي أنشطة إرهابية وحملات زعزعة استقرار ضد المصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.

وذكر أن الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان ساعد جماعات مسلحة في إطلاق صواريخ على أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

كما اتهم قياديا بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، لم يسمه، بالتحريض على هجمات ضد شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في اليوم ذاته.

وأشار إلى تقارير تتحدث عن دعم قادة الإخوان في الأردن للجناح المسلح لحركة حماس.

ووضع البيت الأبيض القرار ضمن سلسلة إجراءات تتخذها إدارة ترامب لتعزيز ما تصفه بحماية الأمن القومي، مشيرا إلى خطوات مشابهة اتخذت هذا العام، من بينها، بدء إجراءات تصنيف أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير، وتوقيع إعلان رئاسي في يونيو لتقييد دخول غير المهاجرين من دول "تاريخها مرتبط بالإرهاب أو الفوضى".