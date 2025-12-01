ترمب يطالب إسرائيل بالحفاظ على حوار "قوي وصادق" مع سوريا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، أن واشنطن "راضية تماماً" عن النتائج التي تحققت في سوريا خلال الفترة الماضية، مشيداً بما وصفه بـ"العمل الجاد والإصرار" الذي تبديه الحكومة السورية في تنفيذ "مهام جوهرية لبناء دولة حقيقية ومزدهرة".

وقال ترمب، في تغريدة عبر منصة "تروث سوشيال"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن رفع العقوبات الأميركية السابقة عن دمشق كان خطوة أساسية لدعم السوريين، وهذا القرار "نال تقديراً من القيادة السورية والشعب السوري على حدّ سواء".

وشدد على أهمية استمرار إسرائيل في الحفاظ على "حوار قوي وصادق" مع دمشق، محذّراً من أي تحركات قد تعطل مسار التطور داخل سوريا.

واعتبر أن الرئيس السوري أحمد الشرع "يبذل جهوداً كبيرة لضمان تحقيق نتائج إيجابية"، واصفاً المرحلة الراهنة بأنها "فرصة تاريخية" لتعزيز ما سماه "النجاح المتحقق من أجل السلام في الشرق الأوسط".

وتزامنت تصريحات ترمب مع إعلان الرئاسة السورية عن استقبال الرئيس أحمد الشرع للمندوب الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وبحسب بيان الرئاسة، تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والقضايا المشتركة بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في ظل جمود المسار التفاوضي بين دمشق وتل أبيب، إذ كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت قبل أسبوعين أن المحادثات وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب الخلاف حول الانسحاب من الجنوب السوري.

وتشترط إسرائيل توقيع "اتفاق سلام شامل" مقابل الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، بينما يؤكد الشرع أن أي اتفاق نهائي يجب أن يقوم على انسحاب كامل إلى حدود ما قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.