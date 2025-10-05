ترمب يحذر: "إبادة كاملة" لحماس إذا تمسكت بالسلطة في غزة

شفق نيوز- واشنطن

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن حماس ستواجه "الإبادة الكاملة" إذا رفضت التنازل عن السلطة والسيطرة على غزة.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس السبت وبُثت اليوم الأحد، أنه يتوقع أن يعرف قريباً ما إذا كانت حماس ملتزمة بالسلام، في إطار سعيه لتطبيق خطته لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وعندما سُئل عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوافق على وقف القصف في غزة ودعم الرؤية الأميركية الأوسع، قال ترمب: "نعم، بالنسبة لبيبي".

يذكر أن وفد حماس سيناقش اليوم في محادثات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في شرم الشيخ بمصر "قوائم أسماء الأسرى الذين يجب على إسرائيل أن تطلق سراحهم" مقابل الرهائن الإسرائيليين.

وكشف مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات، أن المباحثات غير المباشرة ستشهد "تبادل رسائل بين الطرفين (حماس وإسرائيل) عبر الوسطاء المصريين والقطريين".

وبحسب خطة ترمب، على إسرائيل أن تفرج عن 250 معتقلاً فلسطينياً من أصحاب الأحكام المؤبدة، وأكثر من 1700 فلسطيني من قطاع غزة كانوا اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.